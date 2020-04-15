 مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن المصرية في مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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مملكة البحرين تشيد بجهود قوات الأمن المصرية في مكافحة الإرهاب

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 5:05 م

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين موقف المملكة الثابت والداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب والتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- اليوم الأربعاء- بالجهود الكبيرة التي قامت بها قوات الأمن المصرية بكفاءة عالية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقيامها بالقضاء على الخلية الإرهابية بأحد أحياء القاهرة والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوي شهيد الأمن المصري، الذي استشهد خلال العملية الأمنية، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجدده موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.


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