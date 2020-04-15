الداخلية تضبط 176 قطعة سلاح ناري وتنفذ 72 ألف حكم قضائي

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 176 قطعة سلاح ناري، و275 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة .

وواصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري بحوزة 156 متهما عبارة عن "11 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، 15 طبنجة، 119 فرد محلي، 336 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة أسلحة نارية، 215 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 72 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، 275 قضية مخدرات بحوزة 289 متهم ضُبط خلالها 53 كيلو مخدرات متنوعة، 45 متهم هارب من سجون ومراقبة ، 28 متهما بالبلطجة ، 150 دراجة نارية مخالفة، 14 ألف مخالفة مرورية ".

كما تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها ، وفحص 64 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .