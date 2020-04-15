أدى انتشار فيروس كورونا في أغلب الدول التي لديها استحقاقات انتخابية تتقاطع مع هذه الأزمة إلى تأجيلها، إذ أجلت أكثر من خمس عشرة ولاية أمريكية الانتخابات التمهيدية لانتخابات الرئاسة، وأرجأت المملكة المتحدة الانتخابات المحلية لمدة عام.

فيما أعلنت إثيوبيا إعادة جدولة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، لتكون كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تجري انتخابات في أنحاء بلادها، وسط تفشي الفيروس.

ومع اتجاه كوريا الجنوبية لإجراء الانتخابات وسط اتخاذ إجراءتها المشددة، يرى المحللون الأمريكيون أن إجراء التصويت والانتخابات في كوريا إذا تم دون التسبب في ارتفاع كبير بالإصابات بالفيروس، فستكون تجربتها ملهمة وستوفر خريطة ونهج لإجراء الانتخابات ببلدان العالم، بما في ذلك انتخابات 3 نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

واتخذت السلطات الكورية إجراءات وقائية احترازية مشددة تهدف لحماية الناخبين من الإصابة بالفيروس، كإنشاء أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع، وتخصيص عدد منهم لمصابي كورونا والأطقم الطبية في المناطق الموبؤة، مع تطهير جميع مراكز الاقتراع باستمرار العملية الانتخابية، بجانب التحقق من درجات حرارة الناخبين، وتزويدهم بمطهر وقفازات بلاستيكية وإلزامهم بارتداء الكمامات، والحفاظ على ترك مسافة متر بين بعضهم البعض، قبل دخول مركز الاقتراع، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ولكن.. هل تستطيع أمريكا اتباع تجربة كوريا الجنوبية في انتخاباتها الرئاسية، المقررة في نوفمبر المقبل، أم ستؤدي الانتخابات لتفاقم الأوضاع في البلاد؟

الاختلافات الجغرافية والسكانية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واضحة، فمساحة كوريا الجنوبية بالكامل لا تتجاوز حجم ولاية كنتاكي الأمريكية، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع تكاليف اتباع الولايات المتحدة للإجراءات الكورية في الانتخابات، إلا أن كوريا الجنوبية لديها كثافة سكانية أكبر 15 مرة من الولايات المتحدة، وهي نقطة في صالح أمريكا لاتخاذ احتياطات مماثلة لكوريا الجنوبية بسهولة، لاتساع المساحات، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

ولكن اختلف رأي الخبراء حول إمكانية الولايات المتحدة من تطبيق الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها كوريا الجنوبية، لإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في العالم، بحصيلة إصابات تجاوزت الـ600 ألف مصاب، ووفيات تخطت الـ 25 ألف شخص.

إذ يقول تيموثي ريتش، خبير ومحلل انتخابات شرق آسيا بجامعة ويسترن بولاية كنتاكي الأمريكية، إن العديد من الإجراءات التي وضعتها كوريا الجنوبية يمكن تبنيها في مراكز الاقتراع بالولايات المتحدة، بما في ذلك السماح بالتصويت المبكر، وتمديد التصويت الغيابي، وتطهير مراكز الاقتراع، وإلزام الناخبين باستخدام مطهر اليد، والوقوف على مسافة ثلاثة أقدام من بعضهم البعض في الطوابير.

ويرى تيموثي ريتش، أن أهم الإجراءات التي يجب على الولايات المتحدة اتباعها من الانتخابات الكورية الجنوبية تقليل الطوابير الطويلة في أيام الانتخابات: "لا ينبغي على الناخبين المخاطرة بصحتهم من أجل التصويت".

لكن يونجمي كيم، المحاضر البارز في قسم الدراسات الآسيوية بجامعة إدنبرة باسكتلندا، يرى أن الأمريكيين لا يستطيعون تبني بعض الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، ارتداء الكمامات، التي يتقبلها الكوريين أكثر حسب ثقافتهم، وهو ما قد يفاقم أزمة الإصابات بالفيروس بين الأمريكيين، المتفاقمة بالفعل بأكثر من نصف مليون مصاب.

بجانب ذلك، يرى الخبراء إن العملية الانتخابية في الولايات المتحدة قد تكون صعبة بعض الشيء، نظرا لتزامن انتخابات الرئاسة مع انتخابات الكونجرس إلى جانب بعض انتخابات الولايات والمحليات، فالدستور الأمريكي يفرض انتهاء فترة عضوية أعضاء الكونجرس في 3 يناير، وانتهاء ولاية الرئيس في 20 يناير، وفقًا لموقع "شير أميركا"، الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويرجع الخبراء صعوبة تبني تجربة كوريا الجنوبية في الانتخابات الأمريكية إلى اللامركزية في التي يتبعها النظام الانتخابي بالولايات المتحدة، فالولايات والمقاطعات هي المسؤولة عن تنظيم عملية التصويت والإبلاغ بالنتائج، وهذا النظام يجعل من الصعب إجراء تغييرات شاملة، حتى للحماية من التهديدات التي قد يتعرض لها الناخبون جراء انتشار فيروس كورونا.

فبحسب الباحث هانس فون سباكوفسكي، من مركز الأبحاث "هيريتيدج فاونديشن" الأمريكي، فالولايات المتحدة تتبع هذا النظام بهذه الطريقة حتى لا يتمكن شاغلو المناصب الفدرالية الحاليون من تغيير قواعد الانتخابات لإبقاء أنفسهم في السلطة.