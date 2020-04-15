رئيس جامعة مطروح: مصر ستظل صامدة للتخلص من قوى الإرهاب الغاشم

نعى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، شهيد الوطن البطل المقدم محمد فوزي الحوفي من قوات الأمن الوطني، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء في مواجهات وتبادل لإطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة، أثناء تأديته وزملائه من عناصر الشرطة المدنية واجبهم الوطني في دحر الإرهاب الغاشم.

وقدم الدكتور مصطفى النجار، عمداء الكليات وجميع العاملين بالجامعة، خالص التعازي لأسرة الضابط الشهيد، وجموع الشعب المصري ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية لن تنال من مسيرة الوطن في التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه رئيس الجامعة التحية للقوات المسلحة والشرطة رجال مصر البواسل الذين يخوضون حربًا شرسة ضد براثن الإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة للتخلص من قوى الإرهاب الغاشم، لافتًا إلى أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا عزيمة وإصرارًا على محاربة قوى الإرهاب ودحره نهائياً.