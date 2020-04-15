وكيل تعليم الغربية يبحث خطة عمل جديدة لمساعدة الطلاب في مشروع الأبحاث

عقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا، اليوم، مع مدير عام التعليم العام، والمراحل، ومدير أمن المديرية، وأعضاء من التعليم الفني، لوضع آليات تنظيمية جديدة وأفكاراً مبتكرة لتساعد الطلاب وأولياء الأمور في إنجاز مشروع الأبحاث المطلوبة من كل طالب وفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة.

وناقش وكيل الوزارة مع فريق العمل إمكانية عمل فيديوهات توضيحية للرد على كافة تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور في هذا الشأن، والاستعانة بالمعلمين المتميزين من التعليم العام لشرح كيفية تنفيذ الأبحاث، مثل الأستاذة سعاد العراقي، معلمة شرق طنطا، والتي أشاد بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني.

كما ناقش تقديم يد المساعدة للطلاب الذين لم يتوفر لديهم خدمة الإنترنت بمنازلهم، وكيفية التواصل معهم، وذلك عن طريق تخصيص مسئولين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم في جميع الإدارات والمدارس سواء بالاستفسار المباشر أو عن طريق أرقام التليفونات الأرضية أو المحمولة المتوفرة لخدمة هذا الموضوع.

وأكد حسن أن الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية، ستنشر كل ما هو جديد من فيديوهات تقدم المساعدة لتوضيح الطرق السهلة لإنجاز مشروعات الأبحاث.