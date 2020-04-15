تقرير: تقدم ملموس في المفاوضات بين نتنياهو وجانتس

أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المكلف بيني جانتس، تمكنا خلال لقائهما أمس من التوصل إلى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أنه من المقرر أن تستأنف مساء اليوم المفاوضات بين حزبي ليكود بزعامة نتنياهو و"أزرق أبيض" بزعامة جانتس.

وأوضحت الهيئة أنه تم خلال لقاء يوم أمس "التوصل إلى تفاهمات في معظم المسائل الخلافية، لا سيما في موضوع تشكيلة لجنة تعيين القضاة".

ونقلت عن مصادر مقربة من المفاوضات أن جانتس يطالب بأن يتم إقرار مشروع قانون التناوب على رئاسة الوزراء قبل تأدية تصريح الولاء، بحيث يؤدي جانتس هذا التصريح في الوقت ذاته مع نتنياهو، ليتولى جانتس منصب رئيس الوزراء تلقائيا بعد عام ونصف العام.

يأتي استمرار المفاوضات بعدما مدد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الليلة قبل الماضية المهلة الزمنية الممنوحة لجانتس لتشكيل الحكومة بيومين فقط.

وكان تم تفويض جانتس لتشيكل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في 2 مارس.

وحصل حزب نتنياهو "ليكود" على 36 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا بعد الانتخابات الأخيرة، بينما حصل تحالف جانتس "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، إلا أن قرار رئيس الأركان السابق جانتس بالتخلي عن تعهده الانتخابي بعدم الانضمام أبدا إلى حكومة بقيادة نتنياهو تسبب في تصدع التحالف، ولم يعد تكتله يمتلك إلا 15 مقعدا.

وبرر جانتس قبوله بالدخول في مفاوضات مع نتنياهو، عكس ما كان يتعهد به خلال الأشهر الماضية، بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل المضي إلى انتخابات رابعة، وأن إسرائيل إنما تحتاج حكومة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.