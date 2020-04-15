«Appgallery» منصة جديدة تسهل استخدام تطبيقات السفر والشراء على الهواتف

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصة بمنصة "HUAWEI AppGallery"، التي تتميز بأنها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعة التطبيقات، حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول إليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين، وذلك إلى جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

وتصنف "HUAWEI AppGallery" ضمن أكبر 3 متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ويوفر التطبيق خدمة تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها، حيث سيستمتع المستخدمون بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزتهم؛ ما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية، وذلك بعد عقد شراكة استراتيجية مع "News UK"، إحدى أكبر مؤسسات الإعلام في المملكة المتحدة.

وتقدم المنصة أيضا تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps"، الذي يعد نظاما بيئيا للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ليمكن المستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة.

ويمكن للمستخدم الاعتماد على تطبيقاتهم الخاصة بالترفيه مثل تطبيقات السوشيال ميديا منها فيسبوك وإنستجرام وتويتر وسناب شات، وتطبيقات أخرى خاصة بالسفر مثل booking وwego، وكذلك تطبيقات الشراء أون لاين من خلال عدة متاجر منها جوميا وسوق، إضافة إلى عدد كبير من الألعاب مثل pubg وcallofduty، وغيرهم من التطبيقات التي ترضي أذواق المستهلكين بسهولة، وذلك بالإضافة إلى توافر الخدمات البنكية منها الـcib وغيره من البنوك التي تتسم بقاعدة عملاء واسعة.

وتتيح المنصة أيضا خدمات التواصل المباشر مع كل مشغلي المحمول في مصر مثل أورنج واتصالات وwe.

كما توفر المنصة الجديدة الخاصة بهواتف هونر خدمة نقل بيانات من الهواتف القديمة إلى هواتف هونر الجديدة بدقة عالية وسرعة فائقة، وهو ما يتمثل في محتوى الهاتف من الأسماء والصور والواتس آب بمحتواه كاملا وذلك من خلال تطبيق phone clone.

جدير بالذكر أن هونر بدأت تتعامل بنظامها الجديد من خلال آخر هواتفها 9x pro، والذي رحب به المستهلكين مع الاحتفاظ بالنظام القديم على الهواتف التي طرحت سابقا ومازالت بالأسواق.

وأكدت هونر أنها سعيدة بتواجدها في مصر وتفاعل المستهلكين معها مما يجعلها تؤكد على تجهيز عدد من المفاجات والعروض لمنتجاتها خلال الفترة المقبلة والتي ستحدث طفرة في عالم الإلكترونيات.