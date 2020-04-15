برلماني: هناك جمعيات أهلية تُكابر في تأجيل تحصيل القروض من صغار المستثمرين

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه اقترح إجراء تعديلات على قانون البنك المركزي ومراجعة الشركات والجمعيات التمويلية التي تتبع الرقابة المالية، على أن تكون تابعة للبنك المركزي.

وأوضح "إسماعيل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لم يصدر قرارًا من البنك المركزي بإعفاء كل الشركات الكبرى والمصانع من سداد القروض لمدة 6 أشهر، وإذا حدث كان سينطوي الأمر على المشروعات الصغيرة، أصحاب تلك المشروعات أعمالهم مستمرة من الصباح حتى الثانية عشر مساء، وهناك صناعات أغلقت وتغيرت مواعيد العمل والعائد أصبح أقل بسبب حظر التجوال.

وأشار إلى أن أي قرار صادر من البنك المركزي يكون مُلزمًا للبنوك، وإذا حدثت خسائر للمودعين يتحملها البنك المركزي، لكن المؤسسات المالية والجمعيات الأهلية لا تتبع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجمعيات التي تحصل على قروض ليس عليها إشراف إلا من وزارة التضامن الاجتماعي أو الرقابة المالية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذه القروض تُدار بعيدًا عن البنك المركزي، وبالتالي فأن قرار البنك لا ينطبق على هذه المجموعة من الشركات، لكن طالما الدولة تعيش في فترة صعبة، كان يجب تأجيل سداد الأقساط لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدم مكابرة أصحاب الشركات الخاضعة للرقابة المالية، التي بكونها صدقت على قرار تأجيل فترة سدا القروض حتى 6 أشهر، ووزيرة التضامن نيفين جامع أكدت على تأجيل سداد كل القروض، فيجب أن تُراعي الجمعيات الأهلية والشركات ذلك الأمر.