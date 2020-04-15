الخارجية الفرنسية تستدعى السفير الصيني بعد تعليقات حول كورونا

استدعى وزير الخارجية الفرنسي السفير الصيني يوم الثلاثاء بعد أن نشرت السفارة مقالا ثانيا على موقعها الإلكتروني ينتقد أسلوب التعامل الغربي مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير جان إيف لو دريان في بيان أصدرته وزارته إن ”آراء معينة أعرب عنها ممثلو السفارة الصينية في فرنسا بشكل علني لا تتماشى مع مستوى العلاقة الثنائية بين بلدينا“.

وتأتى أحدث التعليقات على موقع السفارة على الإنترنت، والتي تشير في جزء منها إلى أن الدول الغربية تركت المتقاعدين ليموتوا فى دور المسنين، بعد أن طلبت فرنسا من الصين ملايين الكمامات للحد من النقص الذي تعانيه البلاد.