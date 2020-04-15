وزير الصحة البرازيلي ينفي اعتزامه الاستقالة وسط أزمة كورونا

نفى وزير الصحة البرازيلي لويز إنريكي مانديتا، نيته الاستقالة من منصبه، وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال مانديتا إن فريق وزارته يدرك حجم المسؤولية ويواصل العمل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسبق أن أدلى مانديتا بتصريحات مثيرة للجدل دعا فيها السلطات إلى الحوار مع عصابات "فافيلا" المسيطرة على الأحياء الفقيرة في البلاد، كي تتمكن من مواجهة فيروس كورونا.

وقال الوزير في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إنه يجب على سلطات البرازيل أن تقر بالواقع، وتتحاور مع من يتحكم فعلا في الأحياء الفقيرة في البلاد.

وسجلت البرازيل 25 ألفا و265 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1532 وفاة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.