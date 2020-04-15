بوتين عن صفقة «أوبك بلس»: من المهم أن يلتزم جميع الأطراف بالاتفاق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أنه من المهم أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في صفقة "أوبك بلس" بالاتفاق.

وقال بوتين معلقا على تقرير وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عن نتائج المفاوضات بشأن صفقة أوبك بلس الجديدة في 12 أبريل نيسان "من المهم أن يلتزم الجميع بهذه الاتفاقات... نحن بحاجة إلى أن نكون على اتصال دائم مع جميع الاطراف، خاصة مع اللاعبين الرئيسيين"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلنت "أوبك بلس" سابقاً تخفيض جديد في إنتاج النفط، ففي المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 مليون.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يومياً، فيما أصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يومياً في مايو ويونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي.