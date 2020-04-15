شفاء برازيلي من المحاربين القدامى يبلغ من العمر 99 عاما من فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن مواطنا برازيليا من المحاربين القدامي يبلغ من العمر 99 عاما تعافى من فيروس كورونا.

وأفاد موقع "جيه وان" الإخباري، أنه عندما غادر إيرماندو ارميليندو بيفيتا، المستشفى العسكري في عاصمة البلاد برازيليا على كرسي متحرك، رفع قبضتيه وقام الأطباء والممرضون والممرضات بتحيته.

وقد أمضى بيفيتا 8 أيام في المستشفى، حيث كان الأطباء يشعرون بالقلق بسبب تقدم عمره. ونقل عن بيفيتا قوله: "شفائي يمثل بالنسبة لي انتصارا أكبر من الانتصار في الحرب".

وأضاف: "لأن هذا الوباء مثل وباء 1918. يؤثر على العالم كله وليس مكان واحد"، وذلك في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.

وذكر موقع "جيه وان"، أن وزارة الصحة البرازيلية قالت إن بيفيتا، يعد المواطن الأكبر سنا في البرازيل الذي يتعافى من الفيروس.

يذكر أن بيفيتا حارب في إفريقيا بجانب قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية.