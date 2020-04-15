سميرة سعيد تقدم أغنيات ألبومها «أيام حياتى» وإليسا تغنى تحت شعار «منرجع أقرب»

تامر عاشور يسعى لحفلة أون لاين بالأهرامات

شاركت اليوم الأربعاء، النجمة سميرة سعيد بحفل غنائى ضمن مبادرة خليك بالبيت، أون لاين على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب، تغنت سميرة فى حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير «أيام حياتى» منها «حب ميئوس منه» و«أنا كتير عليك» و«عيونك قدامى»، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة «إحكى يا شهرزاد» و«ع البال».

سميرة كانت طرحت أخيرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم «واقع مجنون» كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هانى، وهى أغنية تعبر عن الواقع الذى يعيشه العالم والظروف الصعبة التى يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التى طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضى ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تانى، الخوف فى كل عين اللى بيحصل ده إيه.

آخر أعمال الديفا كانت أغنية «هليلة» من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس وحققت نجاحا كبيرا.

من ناحية أخرى، تستعد سميرة لمشروع غنائى جديد بعنوان «إنسان آلى»، كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد.

سميرة سعيد، أحيت حفلا ناجحا فى دبى فى يناير الماضى، وذلك بمشاركة المواهب الشابة، وقدمت سميرة سلسلة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى تقديمها ميدلى مميزة مع كل من المواهب سندى لطى ورضوان الأسمر.

** طرحت المطربة اللبنانية إليسا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «هنغنى كمان وكمان»، ويأتى فكرة الفيديو كليب على طريقة «الفيديو كونفرنس» بعد صعوبة اللقاء مع أصدقائنا بعد أزمة انتشار فيروس «كورونا»، وتظهر مع إليسا فى الكليب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بجانب بعض من أصدقائها وجمهورها الخاص أيضا ويبدأ الكليب بجملة: «منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب».

وذكرت إليسا فى نهاية الفيديو كليب أن الميزانية التى وضعت لهذا الكليب تم التبرع بها من قبل إليسا وفريق العمل للخير.

أغنية «هنغنى كمان وكمان» من كلمات شادى نور، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامى دهيمة والفيديو كليب من إخراج إيلى رزق الله.

** كشف الفنان تامر عاشور عن استعداده لإقامة حفل غنائى أونلاين فى الأهرامات المصرية، متمنيا أن ينجح فى تحقيق ذلك.

وقال تامر عاشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: الحفلة اللايڤ الأون لاين اللى جايه بإذن الله ادعولى أقدر أعملها فى الأهرامات وتبقى رسالة لكل العالم، يا رب أعملها زى ما أنا عايز وزى ما يليق بيكم، دعواتكم.

وكان تامر عاشور قد أحيا قبل أسبوعين حفلا أونلاين تم نقله عبر قناته على اليوتيوب.

**حظيت ليلة «مناجاة النصف من شعبان» والتى أحياها المطرب محمد ثروت مع الشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف وائل الفشنى على أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة لتصبح فى المرتبة الأولى، وتتصدر تريند اليوتيوب وجميع مواقع السوشيال ميديا فى مصر.

كانت ليلة مناجاة هى أول حفل يعود به محمد ثروت إلى الساحة بعد فترة طويلة وتم بثها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب نظرا لظروف الاحترازية التى اتخذتها الدولة ومنع التجمعات وتشجيعا للناس على البقاء فى المنزل.

وتضمن الحفل ملحمة من الأعمال الروحانية مثل «قمر سيدنا النبى» و«يا مالك القدر» و«لأجل النبى»، وغيرها من الأدعية والأناشيد التى تناجى الله وتمدح الرسول علية الصلاة والسلام. كما قام المنشدين الأربعة بغناء أغنية «بلدى» للفنان محمد ثروت فى تحية إلى صمود مصر أمام المحنة الراهنة والعواطف التى يشعرون بها جميعا فى هذه الظروف غير العادية، وقد بكى الفنان محمد ثروت عندما استذكر إغلاق الحرم النبوى لأول مرة وهو ينشد «روضة الهادى نبينا» وانسابت دموعه ودموع الحضور من العازفين أيضا.

واختتمت تلك الليلة بمناظرة ملحمية بين الأربعة منشدين معا وعلق الشيخ إيهاب يونس على ذلك بقولة: إحنا فى امتحان مع الأستاذ الكبير محمد ثروت.

من جانبه قال المخرج أحمد ثروت، منتج الحفل أن إنتاج هذا الحفل تم بأفضل تقنيات ممكنة من تصوير وإضاءة وصوت لمساعدة إيصال الحالة الروحية فى هذه الليلة المباركة إلى كل مشاهد فى مكانه، مضيفا أن الإحصائيات أظهرت مشاهدات وتفاعلات من جميع الدول العربية والإسلامية وأيضا مختلف دول العالم.

وأضاف محمد الشاعر، منتج مشارك الحفل أنه لأول مرة فى تاريخ اليوتيوب يأتى المحتوى الدينى ليحتل الصدارة ويكون رقم ١، وأن هذا لم يحدث من قبل فى أى مكان فى العالم إلا هذه المرة فى مصر.

وعلق الفنان محمد ثروت قائلا «مصر بخير، المساجد والكنائس مغلقة ولكن الدين فى قلوبنا وصدورنا، وبإذن الله سترفع هذه الغمة».

** فى نفس الاطار وتحت شعار خليك فى البيت، استضاف الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، فى منزلة فرقة الحضرة، الجمعة الماضية.

التهامى قال: إن آل البيت أفضالهم علينا كتير ومينفعش تمر ليهم أى ذكرى بدون إحيائها، ولكن نظرا للظروف التى نمر، هنحييها من البيت.

ووجه التهامى الشكر والتحية للجيش الأبيض من الأطباء ومعاونيهم لما يقومون به، وتصدرهم لهذا المشهد، قائلا: «ربنا يساعدهم ويكون فى عوننا وعونهم جميعا».

ووجه رسالة المنشدين، قائلا: «نحاول نقف جنب العازفين والفرق التى شاركتنا مسيرتنا.. ومش هوصيكم على أجورهم ناخد بالنا معاهم شوية.