النيابة الروسية تطالب بحجب مواد على مواقع التواصل تنفي وجود كورونا وتتهم السلطات بإخفاء حقيقة انتشار الفيروس

طالبت النيابة العامة الروسية موقع "يوتيوب" وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي بحجب معلومات كاذبة يروجها مواطنون روس حول فيروس كورونا، ويزعمون أنه لا يشكل أي خطر لأنه غير موجود أصلا.

وذكرت النيابة العامة الروسية - في بيان لها اليوم الأربعاء، حسبما أفاد الموقع الإليكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنها رصدت فيديوهات نُشرت في 4 مناطق روسية عبر "يوتيوب" تحت عنوان (فيروس كورونا غير موجود ولن يكون موجودا أبدا).

وأضاف البيان أن هذه الفيديوهات تدعي أن ظاهرة فيروس كورونا ليست إلا كذبة أطلقها قادة الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن فيديوهات مشابهة المضمون نُشرت كذلك على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه تم رصد منشورات أخرى تشكك في حقيقة انتشار كورونا في العالم، زاعمة أن الفيروس مؤامرة عالمية وتدعو المواطنين الروس إلى التمرد ضد السلطات الروسية من أجل إنقاذ البلاد.. موضحا أن منشورات ومواد كاذبة أخرى اتهمت السلطات الروسية عبر الإنترنت بإخفاء الحقيقة حول النطاق الفعلي لتفشي كورونا في روسيا والعدد الحقيقي لضحاياه، حيث زعم أحد المدونين الروس أن المستشفيات في منطقته تعاني نقصا في أكياس حفظ الجثث بسبب أعداد ضحايا كورونا التي لا تحصى.