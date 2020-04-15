جدد رئيس الزمالك، مرتضى منصور، هجومه على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، بسبب واقعة تقبيل رأس وليد سليمان في مباراة كأس السوبر المحلي، ضد الأهلي في الإمارات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه:" الجنايني عامل نفسه زملكاوي، وظهر مع سيف زاهر، يوضح له سبب قيامه بتقبيل رأس الفتوة وليد سليمان، بناء على نصيحة محمد فضل الذي قال له أن اللاعب تعرض للضرب، ولكنه لم يبلغه بأن وليد سليمان قام بكل أساليب التعدي على أحمد زاهر إداري الزمالك".

وأضاف :" هو حضرتك يا استاذ عمرو الجنايني لم تكن حاضرا في الاستاد ورأيت 30 ألف مشجع من جماهير الأهلي بيهتكه عرض شيكابالا وأسرته بأبشع الألفاظ بلونه وبلده والصعيد أهل النوبة ولا كنت في غيبوبة قاعد بتضحك".

وتابع :" تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد الهتافات العنصرية التى تعرض لها شيكابالا من قبل جمهور الأهلى في مباراة السوبر، لن نترك حقه".

وشهدت مبارة السوبر، بعد نهايتها مشادات بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل الملعب ، بالإضافة لذهاب شيكابالا إلى جماهير الأهلي وقيامه بتوجيه حركة غير أخلاقية، ردا على هجوم مشجعي الفريق الأحمر عليه.