دبي تمنع دخول عمال المقاولات غير المقيمين بها للوقاية من كورونا

قررت إمارة دبي اليوم الاربعاء منع نقل عمالة الانشاءات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على انحاء الإمارة فقط، كما قررت منع دخول عمالة المقاولات غير المقيمة في الإمارة إليها.

وقالت بلدية دبي، في تعميم وجهته اليوم إلى شركات المقاولات العاملة في إمارة دبي، إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن "القرار يأتي في إطار الحرص على الصحة العامة، وسلامة كافة شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع" .