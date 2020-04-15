 دبي تمنع دخول عمال المقاولات غير المقيمين بها للوقاية من كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أبريل 2020 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

دبي تمنع دخول عمال المقاولات غير المقيمين بها للوقاية من كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 3:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 3:17 م

قررت إمارة دبي اليوم الاربعاء منع نقل عمالة الانشاءات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على انحاء الإمارة فقط، كما قررت منع دخول عمالة المقاولات غير المقيمة في الإمارة إليها.

وقالت بلدية دبي، في تعميم وجهته اليوم إلى شركات المقاولات العاملة في إمارة دبي، إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن "القرار يأتي في إطار الحرص على الصحة العامة، وسلامة كافة شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع" .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك