إزالة 30 حالة تعد على أراضى الدولة في الإسماعيلية

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نفذت الإسماعيلية، عدة حملات بمراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٣٠ حالة تعد ومخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة قدرها ١١١٨٠ مترا، منها ١٣ حالة بمركز ومدينة القنطرة شرق و١٥ حالة بمركز فايد وحالتين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وأكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصدى للتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الدولة والشعب وفرض سيادة القانون.

وبلغ إجمالى الحالات التى أزيلت تعدياتها بالمحافظة منذ بداية تطبيق حظر التجوال، ٢١١ حالة لمساحة ٣٩٧٢٠ متر أرض مبانى، و٨١ فدانا و٦ قيراط و٢٣ سهما أرض زراعية.