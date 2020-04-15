دعوى جنائية ضد مستشار لأردوغان بتهمة البناء المخالف

أقام حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، دعوى جنائية ضد رئيس مكتب الاتصالات الرئاسية، فخر الدين ألتون، بشأن شكاوى بلدية ضده لإقامة بناء غير مشروع في إسطنبول.

ووفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية، فقد جاء في الشكوى أن عمالا يتبعون ألتون قاموا بتدمير أشجار ومناطق خضراء، بشكل غير قانوني، على قطعة أرض في كوزجونجوك استأجرها ألتون الذي يعد أحد أقرب مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت مسئولة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو، بعدما شاركت صورة الشكوى على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في البداية عندما تلقيت معلومات من سكان هذه المنطقة الذين ضاقوا ذرعا بتلك الأعمال، لم أستطع أن أصدق أن شخصاً في مثل هذا المنصب الهام كان يقوم بأعمال بناء غير مصرح بها".

وأضافت أن مكتب النائب العام في إسطنبول يستعد لبدء تحقيق في تقارير إخبارية نشرتها صحيفة "جزته دوفار" التركية، حول تدمير المناظر الطبيعية، حيث تضمنت معلومات وصورا لمسكن ألتون المزمع إنشاؤه.

وأشارت الصحيفة التركية وقتها إلى إمكانية أن يتهم مكتب المدعي العام الصحيفة بالإرشاد عن محل إقامة ألتون كهدف للمنظمات الإرهابية.