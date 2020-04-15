دخلت ممرضة أمريكية تعمل في أحد مستشفيات نيويورك، في نوبة بكاء هيستيرية؛ بسبب ما تراه من أهوال أثناء عملها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الممرضة وهي تبكي، في مقطع فيديو نشرته قناة «روسيا اليوم»: «لقد تعبت من المشي والركض بين الغرف، المرضى يموتون أمامي، وأنا فقط أدخل الغرف وأرى الجثث».

وأضافت: «لقد تعبت من مهاتفة أهالي المصابين، ونقل الأخبار السيئة لهم، وأنا أيضًا حزينة للغاية من أجل زملائي في طاقم التمريض، فجميعهم بمثابة أخوة لي، وفقدوا حياتهم من أجل الاعتناء بالناس».

وتابعت: «أنا حزينة من أجل المرضى الذين فارقونا، خصوصًا من أجل أصدقائي وصديقاتي، فالبعض يظن أننا محصنون ضد الفيروس، وهذا أمر خاطئ».