الرئيس الجزائري يأمر بترميم جميع المساجد العتيقة بمناسبة يوم العلم

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق 16 أبريل من كل عام.

وقال تبون في رسالة له اليوم الأربعاء بمناسبة عيد العلم "أمرت بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، حرصا من الدولة على بقاء هذه الصروح مصدر إشعاع ديني وثقافي، وشاهدا على مكانة هذا الرجل في تاريخ نهضة الأمة".

وتابع الرئيس الجزائري قائلا "واليوم، والجزائر تواجه بشجاعة محنة جائحة الكورونا، فإنها تستلهم من هؤلاء الرجال الأفذاذ الصبر على المكاره، وتجديد العزيمة للتضحية من أجل الوطن بإعلاء شأن العلم والمعرفة، لبعث المكانة العلمية الحقيقية والحضارية للجزائر في العالم، ونشر الأخلاق الفاضلة، وبناء مجتمع يجد في الجمع بين الأصالة والمعاصرة تكاملا طبيعيا لتعزيز مقومات الأمة والحفاظ على هويتها وقيمها وانسجامها الوطني".

وجدد تبون التزامه بالاهتمام بالمعلم، والأستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، لصنع نهضة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للمدرسة الوطنية بكل أطوارها، وتستعيد الدولة فيها هيبتها، ويتنافس في ظلها أبناؤها على العمل الصالح ونكران الذات.