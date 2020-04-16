ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في حملة لجهاز حماية المستهلك والصحة بأسوان

نظم جهاز حماية المستهلك بأسوان وإدارة التفتيش الصيدلي بالمحافظة، اليوم الأربعاء، حملة للتفتيش والتحقق في مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التي وردت للجهاز خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن عدد من الصيدليات ومخازن ومتاجر المستلزمات الطبية بمركز ومدينة إدفو بأسوان، من خلال 5 فرق مشتركة.

وأسفرت الحملة - التي قادها مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان الدكتور إسلام شمروخ - عن رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومحظور تداولها، بجانب مستلزمات طبية "كممات وقفازات طبية" ومواد تطهير مجهولة المصدر، شملت 40 جركن كلور بإجمالي 200 كيلو جرام، 2700 جوانتي طبي معقم جراحي، 10 جراكن جيل سونار، 60 زجاجة ماء مقطر، 400 قطعة "أوفر شوز"، 900 قطعة "أوفر هيد"، 50 قطعة جوانتي طبي معقم، 100 جوانتي بلاستيكي، 54 جوانتي عمال، 6 جراكن مطهر بيتداين، 5 زجاجات كحول إيثيلي تركيز 70٪، وجركن كحول إيثيلي 3 لتر تركيز 90٪.