 وزيرة التعاون الدولي: مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود وتأثر الأنظمة الصحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التعاون الدولي: مصر تنسق مع شركاء التنمية لكبح زيادة الركود وتأثر الأنظمة الصحية

رانيا المشاط
رانيا المشاط
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 12:27 ص

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر تنسق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وشركاء التعاون الثنائي من أجل مواصلة المضي قدما في خطة الإصلاحات الهادفة لكبح منحنى الزيادة في معدل الركود ومنحنى الهبوط بالأنظمة الصحية، إثر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بالاجتماع الافتراضي لمجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، والذي ضم كلا من كريستينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، وماري بانجيستو مدير سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بحسب ما أوضحت المشاط منذ قليل عبر حسابها بموقع "تويتر".


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