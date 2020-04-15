قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن متوسط استهلاك الخبز في القاهرة أقل من المنيا وأسيوط وسوهاج، مضيفًا أن الاستهلاك في الريف أعلى من الحضر.

وأضاف «المصيلحي» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن التوازن العام يعادل حوالي 3.6 رغيف للفرد، متابعًا: «الموازنة الخاصة بالخبز والسلع الغذائية تصل إلى 89.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، ونفسها للعام المقبل».

وعن حصاد القمح، أوضح وزير التموين، أن أسعار القمح ازدادت محليًا لتصل إلى 700 جنيهًا لـ 23.5 قيراط، و685 لـ 23 قيراط، و670 لـ 22.5 قيراط، ذاكرًا أن أسعار القمح مستقرة عالميًا، حيث تصل من 220 لـ 227 دولار للطن.

وأشار إلى أنه تم رفع أسعار القمح محليًا، لتشجيع المزارعين على التوريد، وزيادة الكميات المزروعة خلال العام المقبل، ذاكرًا أن موسم الحصاد سيبدأ من صباح غد، بجانب قليل من المناطق التي بدأت منذ أيام، في الوادي الجديد والأقصر وأسوان.

وطالب المواطنين بعدم البدء في حصاد القمح مبكرًا، لأن بعض الأراضي مازالت رطبة، قائلًا: «الموسم مستمر من 15 أبريل وحتى 15 يوليو».