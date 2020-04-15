ترامب يتصل بأكثر من 200 شخصية لوضع خطة إعادة تشغيل الاقتصاد

تحولت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيل قوة عمل للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وإعادة تشغيله، إلى سلسلة من الاتصالات الهاتفية اليوم مع أكثر من 200 شخصية من مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مع ظهور مؤشرات على وصول تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى ذروته، يطلب الرئيس ترامب رأي قادة الشركات الأمريكية بشأن كيفية استئناف نشاط الاقتصاد والمجتمع الأمريكي جزئيا.

وذكرت بلومبرج ان قائمة اتصالات ترامب اليوم تضمنت تيم كوك رئيس شركة آبل للإلكترونيات ودوج ماكميلون رئيس سلسلة متاجر وول مارت وجامي ديمون رئيس بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس.

وبحسب بلومبرج، فإن ترامب يواجه صعوبات أكبر مما كان يتوقع في البداية من أجل تشكيل قوة العمل التي ستتولى وضع خطة إعادة تشغيل الاقتصاد، حيث كان يقول إنه يستطيع تشكيل مجلس يضم أطباء ورجال أعمال "عظماء للغاية" لتقديم المشورة له. وكان هناك انطباع بوجود مجموعة معنية بفيروس كورونا المستجد تقدم المشورة للإدارة الأمريكية بشأن استراتيجية الصحة العامة.

ويقول ترامب إن المجلس سيكون غير حزبي. وفي حين أن مسؤولي الشركات الذين يتواصل معهم ترامب لهم ميول سياسية متنوعة، حيث أن منهم جيف بيزو المناوئ لترامب منذ سنوات، فإن مراكز الأبحاث التي يتواصل معها كلها من معسكر اليمين المحافظ الذي ينتمي إليه ترامب مثل أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت وهيرتدج فاوندشن، في حين لم يجر اتصالات بمراكز الأبحاث أو المنظمات ذات الميول الديمقراطية.