محافظ سوهاج يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة ويشيد بدور الصحة

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انتظام صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من مكاتب البريد، وفروع بنك مصر الزراعي بجميع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج لعدد من منافذ الصرف بدأت بتفقد مكتب بريد الزهراء، ثم مكتب البريد الرئيسي ـ ثم مدرسة التجارة المتقدمة، والبنك الزراعي بمدينة سوهاج، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد والإلتزام بالمسافات المحدد، واطمئن على سرعة إنهاء معاملات الصرف للمواطنين، موجها الشكر للموظفين القائمين على عمليات الصرف، كما وجه باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر.

وأوضح محافظ سوهاج أن عمليات الصرف تتم بشكل منظم لمنع التجمعات والزحام أمام منافذ الصرف، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المسبقة التي تم اتخاذها لتنظيم عملية الصرف، مشيدا بالدور التنظيمي الذي قامت به الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتطهير والتعقيم المستمر لأماكن الصرف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين.

وأشاد بدور مديرية الصحة بسوهاج والتي وفرت أفراد لتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال فترة انتظار الصرف، بالإضافة إلى توزيع الكمامات والمطهرات لكل من العاملين والمواطنين بمنافذ الصرف المختلفة.

واستمع محافظ سوهاج إلى بعض شكاوى المواطنين خلال الجولة، مؤكدا على متابعة تلك الطلبات وسرعة تلبية طلبات المواطنين.