إطلاق تطبيق «واصل» للرد على استفسارات الصم وضعاف السمع عن كورونا

أطلق المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة، ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول إلى الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استخدام التكنولوجيا من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته.

وأكد طلعت على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير المساندة بكل صورها للمواطنين، من خلال تفعيل التقنيات التكنولوجية الذكية وتوفير الكوادر الفنية المدربة لتقديم الخدمات بكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع، هي أحد أنشطة الوزارة للوصول لكل فئات المجتمع وتقديم الخدمات التقنية المساندة لمواجهة الأزمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019؛ تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعد المركز من المؤسسات الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر حلولاً تكنولوجية متكاملة، كمركز اتصال يعمل كوسيط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ مثل الإسعاف، النجدة، المطافئ.