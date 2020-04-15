«إياتا»: 314 مليار دولار خسائر شركات الطيران حول العالم بسبب فيروس كورونا

25 مليون وظيفة معرضة للخطر وعلى الحكومات تقديم دعم القطاع ضمن حزم الإنقاذ

قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى «إياتا»: إن أزمة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) قد تكبد شركات الطيران خسائر فى الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار فى 2020، بانخفاض 55% مقارنة بعام 2019.

وكان الاتحاد قد توقع فى 24 مارس الماضى، أن تنخفض إيرادات شركات الطيران نحو 252 مليار دولار جراء التشديدات الكبيرة على السفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ما يعادل 44% أقل مقارنة بعام 2019.

وعدل الاتحاد تقديراته وفقا لعدة عوامل منها القيود المشددة على الرحلات المحلية التى ستمتد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والقيود المفروضة على الرحلات الدولية التى ستمتد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتوقع أن ينخفض الطلب السنوى (المحلى والدولى) 48% مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن هناك عنصرين يدفعان إلى ذلك هما قيود السفر المفروضة والركود الاقتصادى العالمى، مضيفا أن جائحة كورونا سيكون لها تأثيرات كبيرة خاصة فى الربع الثانى من العام مع التوقعات بانخفاض الناتج المحلى العالمى بنسبة 6%.

وأشار إلى أنه ومع بداية شهر إبريل الحالى سجل عدد الرحلات على المستوى العالم انخفاضا بنسبة 80% مقارنة مع 2019، وذلك بسبب قيود السفر المفروضة من الحكومات للتصدى إلى تفشى الفيروس.

وتوقع التقرير أن تشهد الرحلات المحلية عودة جزئية فى بداية الربع الثالث عند رفع القيود بشكل أولى، إلا أن الرحلات العالمية ستكون معدلات عودتها أبطأ بسبب مواصلة الحكومات فرض هذه القيود.

من جانبه توقع ألكساندر دو دونياك، المدير العام والرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى، أن تخسر شركات الطيران ما يقارب 61 مليار دولار من احتياطاتها المالية فى الربع الثانى إذا لم تتدخل الحكومات، كما أن هناك أكثر من 25 مليون وظيفة مرتبطة بقطاع الطيران معرضة للخطر.

ودعا الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للنقل الجوى، الحكومات إلى التدخل السريع وإنقاذ شركات الطيران بإضافة قطاع النقل الجوى عند إطلاقهم للحزم الاقتصادية، خاصة أن شركات الطيران محرك أساسى فى سلاسل القيمة والتى تدعم نحو 65.5 مليون وظيفة حول العالم.

وأكد رئيس الاتحاد أن المساعدات المالية لشركات الطيران فى الوقت الراهن تمثل تدابير ضرورية يجب على الحكومات اتخاذها بسرعة، لدعم سلاسل التوريد خلال فترة الأزمة؛ حيث ستنقذ كل وظيفة فى القطاع نحو 24 وظيفة أخرى، إلى جانب أن الدعم سيسهم فى جهوزية الشركات لمواصلة العمل بعد انتهاء الأزمة ودعم الاقتصادات.

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى اقترح على الحكومات تقديم دعم مالى مباشر لشركات نقل المسافرين والشحن جوا للتعويض عن تدنى الإيرادات والسيولة الناجمة عن فيروس كورونا، وتوفير القروض ودعم سوق سندات الشركات من قبل الحكومات والبنوك المركزية، وتقديم إعفاءات ضريبية عبر خفض ضرائب الرواتب المدفوعة إلى جانب الإعفاء المؤقت من ضرائب التذاكر والرسوم الأخرى التى تفرضها الحكومة.