إصابة طبيب بمستشفى الفيوم العام بكورونا وسحب 35 عينة من العاملين بها

أكدت نتائج التحاليل المعملية لأول عينة يتم فحصها على جهاز pcr بمعمل مستشفى الفيوم العام، إصابة أحد الأطباء العاملين بقسم النساء والتوليد بالمستشفى.

وكانت أعراض الإصابة ظهرت على الطبيب قبل أيام وبسحب مسحة منه وفحصها بجهاز pcr الذي تم تشغيله بالمعمل الفني بمستشفى الفيوم العام؛ تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الدكتور أحمد رشوان أخصائي العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام أحد الأطباء المشاركين في متابعة كورونا بالمحافظة إن نتائج التحاليل المعملية أثبتت إصابة طبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتم سحب عينات من 35 من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى من الذين يتوقع أن يكونوا خالطوا الطبيب المصاب.

وقامت فرق مكافحة العدوى بتطهير وتعقيم أقسام المستشفى عقب ظهور إصابة الطبيب وتواصل الفرق الطبية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها بين العاملين بالمستشفى للحد من انتقال العدوى لآخرين.