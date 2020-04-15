 الصحة السعودية: 493 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 79 - بوابة الشروق
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الصحة السعودية: 493 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات 79

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 3:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 3:15 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية، د. محمد عبدالعالي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وأضاف إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة.

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