احتمال استئناف الدوري الألماني مازال مطروحا

بعد القرار الذي تم اتخاذه اليوم الأربعاء بتمديد إجراءات التباعد الاجتماعي ضمن مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حتى الثالث من مايو المقبل، لم يتم طرح رؤى جديدة بشان استئناف محتمل للدوري الالماني (بوندسليجا).

وتوصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتفاق مع رؤساء وزراء الولايات الـ16 في البلاد على تمديد الحظر العام على الفعاليات الكبرى حتى 31 أغسطس القادم على الأقل.

ويعني هذا القرار فرض حظر على تواجد الجماهير في الفعاليات الرياضية ولكن خيار إقامة المباريات بدون جمهور في القسمين الأول والثاني بالدوري الألماني مازال مطروحا.

وصرح ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا في مؤتمر صحفي"الدوري الألماني لم يكن قضية "، في إشارة للمناقشات الجارية مع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم.

كشف سودر إنه سوف يتم قريبا طرح مسألة ما إذا كان بالإمكان إقامة المباريات بدون جمهور من عدمه، وشكل المسابقة .

ومن المقرر أن تضع حكومات الولايات لوائح محددة مثل حجم الفعاليات الكبرى، وذلك خلال اجتماعها غدا الخميس.

وذكرت تقارير إخبارية أن رابطة الدوري الألماني اقترحت إقامة المباريات بدون جمهور مع إمكانية تواجد 240 فردا داخل الملعب.

وستناقش الأندية المحترفة الـ 36 خلال اجتماعها في 23 أبريل القادم كيفية استئناف الموسم، الذي تقرر تعليقه حتى 30 من الشهر ذاته، فيما ترغب السلطات في معاودة النشاط الكروي بحلول 30 يونيو المقبل من خلال إقامة المباريات بدون جماهير.