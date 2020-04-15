الحكومة الألمانية تتمسك بحظر التجمع في دور العبادة في الوقت الحالي

تتمسك الحكومة الألمانية باستمرار حظر التجمعات في دور العبادة المختلفة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء في برلين: "في الوقت الحالي لا يوجد سبب يدعو إلى تغيير هذا الأمر".

وذكر المتحدث أن وكيل وزارة الداخلية، ماركوس كريبر، سيجري محادثات مع ممثلي طوائف دينية مختلفة يوم الجمعة المقبل لبحث شروط تخفيف محتمل لإجراءات تقييد الاختلاط السارية حاليا في دور العبادة.

وأوضح المتحدث أن المحادثات سيشارك فيها ممثلون عن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية والمجلس المركزي لليهود ومجلس التنسيق الإسلامي.

وفي إشارة إلى شهر رمضان الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، قال المتحدث إن الإجراءات الضرورية للحد من أعداد الإصابات وضعت المسيحيين أمام تحديات كبيرة خلال فترة عيد القيامة، موضحا أن ذلك انطبق أيضا على اليهود في عيد الفصح، وسينطبق على المسلمين في رمضان أيضا.

وأضاف المتحدث: "يتعين علينا جميعا أن نتعامل مع الأمر، وهذا ليس سهلا بالنسبة لنا"، مؤكدا في المقابل أن الأولوية حاليا لصحة الأفراد.