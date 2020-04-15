ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس التونسي التصدي لأزمة وباء كورونا

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أجرى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد تناول أزمة "وباء كورونا" في العالم وآخر مستجداته وتداعياته على مختلف المستويات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن الاتصال تناول إجراءات البلدين في التعامل مع الفيروس، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينهما لاحتواء آثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها.

وأشار ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال إلى التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وتونس في التصدي لخطر فيروس "كورونا".

وأكد ضرورة تعزيز التعاضد والتكافل بين الأشقاء العرب، في مجابهة فيروس كورونا واحتواء مخاطره، وتفعيل دور العمل العربي المشترك في هذا الشأن.

من جانبه، أكد الرئيس سعيد عمق العلاقات بين الإمارات وتونس، وعبر عن تقديره لحرص الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأثنى على النهج الإنساني الذي تتبعه في التعامل مع الأزمة، متمنياً للشعب الإماراتي السلامة من كل شر.