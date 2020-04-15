التضامن: بدء صرف المساعدات المالية لبرنامج كرامة يومي 18 و19 من خلال 4000 مكتب بريد

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزيرة نيفين القباج وجهت بصرف الدعم للمستفيدين من برنامج كرامة، من كبار السن وذوي الإعاقة، خلال يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وأضاف «العقبي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن المستفيدين من برنامج كرامة يمكنهم صرف المساعدات المالية من خلال 4000 مكتب بريد، منوهًا ببدء الصرف لبرنامج تكافل، بعد يوم 19 من الشهر، بالإضافة إلى المتخلفين من برنامجي كرامة والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أن المساعدات تصل إلى حوالي 3 مليون أسرة، مليون منهم في برنامج كرامة، ومليوني في برنامج تكافل، مشيرًا إلى أن برنامج التضامن الاجتماعي يبدأ في صرف المساعدات المالية مع بداية كل شهر.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع ضم برنامجي تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي خلال نهاية العام المالي، لافتًا إلى تجهيز الموارد لضم 150 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة.

وذكر أن هناك تنسيق بين الجمعيات الكبرى، لوصول أكبر قدر من المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير السلع والمستلزمات.

