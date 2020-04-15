 الخارجية الأردنية: مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأردنية: مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها

عمان - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 6:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 6:28 م

أكدت المملكة الأردنية وقوفها الكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته، معربة عن إدانتها للعملية الإرهابية في حي الأميرية في القاهرة، التي أسفرت عن استشهاد ضابط من قوات الأمن وإصابة أخرين ومقتل 7 من العناصر الإرهابية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": ندين العملية الإرهابية الجبانة في القاهرة ونؤكد وقوف المملكة بالكامل مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب وظلاميته.

وأضاف الصفدي: رحم الله الضابط الذي ارتقى خلال التصدي للإرهابيين وأنعم على المصابين بالشفاء، مؤكدا أن مصر أقوى من الإرهاب وقادرة على حماية أمنها .. هذه حربنا جميعاً.

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