 حمدوك: تعليق الصلاة في مساجد وكنائس الخرطوم قرار أملته الظروف الصحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمدوك: تعليق الصلاة في مساجد وكنائس الخرطوم قرار أملته الظروف الصحية

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 9:58 م

أكد رئيس وزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن القرار الذي أصدره وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، الخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم، وإيقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع، قرار أملته الظروف الصحية التي يمر بها السودان.

وأضاف حمدوك أن القرار يأتي ضمن التدابير والتحوطات التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها من وباء كورونا.

وناشد المواطنين اتباع الإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، لأن هذه الإرشادات هي التي تعين على هزيمة هذا الوباء.


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