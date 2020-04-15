كولومبيا: الإفراج عن آلاف السجناء وتحويلهم إلى الإقامة الجبرية بالمنزل بسبب كورونا

أصدرت حكومة كولومبيا مرسوما يسمح للسجناء، خاصة من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مثل من تجاوزوا الستين، والمرضى، والحوامل، ومن لديهن أطفال دون الثالثة، بالانتقال إلى الإقامة الجبرية في المنزل.

ووفقا لما ذكرته وزيرة العدل مارجريتا كابيلو، يمكن أن يشمل هذا المرسوم 4 آلاف سجين، حسبما أفادت صحيفة "ال تيمبو" الكولومبية في عددها اليوم الأربعاء.

يذكر أن السجون في كولومبيا، كما هو الحال في دول أخرى بأمريكا اللاتينية مثل البرازيل، مكتظة بالنزلاء، مما يزيد من خطورة انتشار فيروس كورونا الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض (كوفيد-19) القاتل.

وتوفى سجينان جراء الإصابة بالفيروس في سجن "فيلافيفينسيو"، على مسافة 125 كيلومترا جنوب العاصمة بوجوتا. كما أصيب 15 سجينا آخرين بالفيروس.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت أعمال شغب ومحاولات للهروب في مختلف مراكز الاحتجاز بكولومبيا.

وأفرجت دول عدة في أنحاء العالم عن سجناء لخفض احتمال انتشار الفيروس داخل مراكز الاحتجاز.