إتاحة أحد أكبر الأرشيفات حول الاضطهاد النازي على الإنترنت

أصبحت واحدة من أكبر مجموعات المواد الخاصة بضحايا الاضطهاد النازي متاحة الآن للمشاهدة على شبكة الإنترنت بعد أن قام "ارشيف أرولسن" برقمنة ممتلكاته بالكامل تقريبا.

وقال المركز الدولي للاضطهاد النازي في باد أرولسن في الجزء الشمالي من ولاية هيس أمس الثلاثاء: "يمكن للأطراف المهتمة من جميع أنحاء العالم الآن الوصول إلى أرشيفنا على الإنترنت الذي يحتوي على 26 مليون وثيقة تحتوي على أسماء حوالي 21 مليون شخص اضطهدهم النازيون".

وتعد المجموعة، التي تنتمي إلى الأرشيف المعروف سابقًا باسم خدمة التتبع الدولية، جزءا من برنامج اليونسكو لحماية الوثائق العالمية.

وإلى جانب النصب التذكاري الدولي لمحرقة اليهود (الهولوكوست) في إسرائيل "ياد فاشيم"، تمكن "أرشيف أرولسن" من وضع واحدة من أكبر مجموعات المعلومات حول الضحايا النازيين على الإنترنت في أقل من عام، وفقا للأرشيف.