روسيا: المريض رقم صفر بكورونا كان قادما من إيطاليا

كشف رئيس قسم العلاج السريري بالجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية ألكسندر تشوشالين، اليوم الأربعاء، عن المصاب "رقم صفر" بفيروس كورونا المستجد، الذي نقل العدوى إلى روسيا، موضحًا أن هذا المريض هو رجل في متوسط العمر، وعاد إلى البلاد بعد رحلة إلى مدينة ميلان الإيطالية.

وقال تشوشالين - في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - إنه تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى هذا الرجل بسرعة، نظرًا لظهور أعراض المرض النمطية عليه بشكل واضح، مضيفًا أن هذا الشخص أصبح أيضًا أول من تعافٍ من الفيروس في روسيا، إلا أنه نقل العدوى قبل ذلك إلى والديه المسنين.

يُشار إلى أن روسيا سجلت حتى اليوم 24490 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 198 حالة وفاة ونحو ألفي حالة شفاء.