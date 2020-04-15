تضامن الأقصر تعلن خطة صرف معاش تكافل وكرامة خلال شهر إبريل

أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، خطة الصرف لمستفيدي معاش تكافل وكرامة خلال شهر أبريل، موضحاً أن بداية الصرف ستكون لمستحقي معاش كرامة لمدة يومين ثم يبدأ صرف مستحقى معاش تكافل.

وأوضح "فاروق" أنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة فقط يومي السبت والأحد الموافق (١٨/١٩) أبريل الجارى، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية نحو ٤٨٢ مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم الصرف بعدها لمستفيدي برنامج تكافل، والذين يبلغ عددهم نحو ٢ مليون أسرة، ويأتى تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام.