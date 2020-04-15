"عبد العال": ضبط 1039 زجاجة خمور متنوعة الأنواع والأحجام داخل الجراج.. وإحالة المسئول عن المخزن لنيابة الشئون التجارية

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، انتهت اليوم، من إزالة العقار رقم 1 شارع سلوى حجازي ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس، موضحاً أنه عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 6 طوابق.

وأكد عبد العال في بيان صحفي، أنه تم إزالة العقار حتى سطح الأرض، بجانب تحويل مالكه للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كل العقارات المخالفة التى أقامت ظنًا بانشغال الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أزمة فيروس" كورونا " المستجد، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدي وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية له.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلي الأحياء، للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم، مشددًا أن لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وفى اطار الحملة المكبرة التى تقوم بها محافظة القاهرة لفتح الجراجات المغلقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تبين للأجهزة التنفيذية بحى النزهة، تحت إشراف اللواء خالد عقل، رئيس الحي، أثناء اتخاذ اجراءات فتح الجراج الكائن فى 56 شارع أحمد زكى تقاطع مظهر عاشور بالنزهة الجديدة استغلاله كمخزن للخمور المهربة من الخارج.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي، أنه تم ضبط 1039 زجاجة خمور متنوعة الأنواع والأحجام داخل الجراج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن المخزن والعرض على نيابة الشئون التجارية لاتخاذ اللازم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى فتح الجراجات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله كمكان لانتظار السيارات، لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، بجانب المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.