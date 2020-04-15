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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد آثار انهيار جبلي وقع في إيران.
وأسفر هذا الانهيار الجبلي عن إغلاق طريق تشالوس، الذي يصل طهران بالمحافظات الشمالية.