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بالفيديو.. انهيار جبلي في إيران

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 11:42 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد آثار انهيار جبلي وقع في إيران.

وأسفر هذا الانهيار الجبلي عن إغلاق طريق تشالوس، الذي يصل طهران بالمحافظات الشمالية.

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