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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد آثار انهيار جبلي وقع في إيران.

وأسفر هذا الانهيار الجبلي عن إغلاق طريق تشالوس، الذي يصل طهران بالمحافظات الشمالية.