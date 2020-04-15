قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن هناك إجراءات احترازية تُتخذ للحفاظ على العاملين داخل المتحف بدأت في 5 مارس الماضي مع إعلان الدولة ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضاف مفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة يومية لموقع المشروع ومعامل الترميم والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى مرور العاملين على ممر التعقيم قبل الدخول، وفحصهم أثناء وصولهم صباحًا وانصرافهم مساءً بواسطة "ترمومتر الحرارة الليزري"، وتوزيع كمامات طبية عليهم، ووضع علامات إرشادية بعدم المصافحة، بجانب عقد دورة تدريبية للعاملين بالمتحف للتوعية بالفيروس وطرق الوقاية منه.

وأوضح أن عملية التطهير والتعقيم لا تتم للمتحف فقط قبل دخول العمالة لبدء العمل بل أيضا أثناء فترات الراحة، والتي تم تقسيمها إلى 3 فترات لضمان توزيع الكثافات وعدم التكدس، كما يتم التطهير والتعقيم بالكامل بعد انتهاء العمل يوميًا، مشيرا إلى أن "المشروع هام جدا بالنسبة لمصر وللعالم كله، وواجبنا الحفاظ عليه".

وأشار مفتاح إلى اتخاذ المتحف المصري الكبير مجموعة من الإجراءات الاستباقية، حيث تم تخفيض عدد العاملين والمرممين داخل الموقع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية والحماية من تداعيات الفيروس، مؤكدا أن إجراءات الترشيد تمت طبقا لاحتياجات موقع العمل بالمشروع، مع الاحتفاظ بالعمالة المحورية المرتبطة بأعمال أخرى.