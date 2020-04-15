محافظ الشرقية: غلق جميع الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين لمنع الاحتفال بشم النسيم

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالكامل، خاصةً مع اقتراب أعياد "شم النسيم"؛ لعدم خروج المواطنين والحد من التجمعات لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتي أقرها خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر "الفيديو كونفرانس"، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لافتراش الأرض، وقضاء أعياد الربيع و"شم النسيم" فيها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى ضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، ولتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وناشد أهالي المحافظة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة، وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى؛ لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أية تداعيات مُحتملة للفيروس، والحد من انتشاره.