 الكويت تخفض أسعار تصدير النفط إلى آسيا - بوابة الشروق
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الكويت تخفض أسعار تصدير النفط إلى آسيا

الكويت - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 8:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 أبريل 2020 - 8:14 م

قررت الكويت خفض أسعارها الرسمية لتصدير النفط الخام إلى أسواق آسيا خلال مايو المقبل.

وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الخصم في الأسعار يصل إلى 8ر7 دولار للبرميل لخامات عمان/دبي القياسية لنفط الخليج.

وأشارت بلومبرج إلى أن التحرك الكويتي يماثل تحرك السعودية، التي أعلنت خفض سعر بيع نفطها الخام بمقدار 40ر7 دولار للبرميل.

ووصف قرار السعودية بخفض أسعار تصدير الخام إلى أسواق آسيا بأنه تحرك قوي على صعيد حرب الأسعار، رغم مشاركة السعودية في اتفاق دولي لخفض إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا لتعزيز الأسعار.

كما قررت الكويت خفض بيع النفط من خام الكويت فائق الخفة لأسواق آسيا بمقدار 6ر7 دولار للبرميل.


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