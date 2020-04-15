بنك ناصر يفعل خدمة فوري لصرف المعاشات والمرتبات

قرر بنك ناصر الاجتماعي تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى البنك من خلال٢٠٠٠ منفذ من منافذ شركة فوري لتخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك حريص على إتاحه أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك.

وأوضح أنه تم التعاون مع شركة "فوري" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، مشيرا إلى أن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فوري، قال فاروق، إن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATM الخاص به ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

ومن جانبها، قالت هبة العوضي رئيس القطاع الحكومي والبنكي بشركة فوري، إن "فوري" هي الشركة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية وتخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول.