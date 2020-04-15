وكيل زراعة الشرقية: حصاد 11 ألف فدان قمح في بدء موسم

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، بدء موسم حصاد القمح، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول للمشاكل التى تواجه المزارعين مع بداية الحصاد، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن عملية الحصاد بدأت صباح الاثنين؛ فيما يبلغ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 417 ألفًا و882 فدانًا، بزيادة نحو 28 ألف فدان عن العام الماضي.

وأوضح عفيفي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم الانتهاء من حصاد 11 ألف فدان، وذلك بالمساحات التي شهدت الزراعة مبكرًا بالمحصول بمراكز شمال الشرقية، ومنها القرى التابعة لمراكز "كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – فاقوس – صان الحجر – منشآة أبو عمر".

وشددَّ، على أن عملية الحصاد تجري بطريقتين، الأولى طريقة الجمع اليديو التقليدية، والطريقة الثانية هي طريقة الحصاد باستخدام المعدات الآلية، منوهًا بأن محصول القمح جرى زراعته بجميع مراكز وقرى الشرقية دون استثناء، فيما جرى تخصيص 52 موقع "شون وصوامع" لأجل عملية الحصاد والتخزين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى أن السعة التخزينية للمواقع والشون التي جرى تخصيصها للتخزين هذا العام تبلُغ 750 ألف طن قمح، قبل أن يشير إلى أن سعر الأردب هذا العام 700 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهًا عن العام الماضي، والتي كانت 750 جنيهًا للأردب داخل المحافظة.