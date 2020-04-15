تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، اليوم الأربعاء، أكثر من 17 ألفا.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون - في مؤتمر صحفي عقده في باريس، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية حول آخر المستجدات حول الوباء - "إن عدد الوفيات بلغ 17 ألفا و167 حالة، بينها 10 آلاف و643 وفاة في المستشفيات".

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، تراجع عدد مرضى (كوفيد-19) في المستشفيات الفرنسية، وفق سالومون الذي أوضح أن عدد المرضى المصابين بالفيروس في المستشفيات بات أقل بـ513، مقارنة بحصيلة يوم أمس الثلاثاء، بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.. مضيفا أنه أول تراجع، وشدد على أهميته.

كما واصل عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة تراجعه لليوم السابع على التوالي (273)، إلا أن مدير الصحة العامة أكد أن وجود 6457 مريضا في العناية المركزة يبقى "رقما مرتفعا جدا".