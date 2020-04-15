البرازيل تعلن تقديراتها الجديدة لعجز الميزانية خلال أسابيع

قال والديري رودريجز وكيل وزارة المالية البرازيلية إن الفريق الاقتصادي للحكومة البرازيلية يعتزم إعلان توقعات معدل العجز الأولي في الميزانية ومعدل الدين العام خلال أسابيع، مشيرا إلى أن التوقعات ستضع في الاعتبار سيناريوهات مختلفة لإجمالي الناتج المحلي، في ظل حالة الغموض الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رودريجز قوله إن الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، ستكون حاسمة بالنسبة لتوقعات الحكومة البرازيلية لإجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وأضاف أن انتشار المرض في البرازيل مازال يتزايد، وأن الخبراء يحتاجون إلى بيانات أكثر واقعية لمعرفة تأثير الأزمة على إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا للتقديرات الحالية، فإن العجز الأولي خلال العام الحالي، يبلغ 6ر477 مليار ريال برازيلي بما يعادل 4ر6% من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ تأثير إجراءات احتواء الجائحة على عجز الميزانية حوالي 253 مليار ريال.