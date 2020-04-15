الصين «قلقة للغاية» بسبب تعليق أمريكا التمويل لمنظمة الصحة العالمية

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ذكرت الصين أنها "قلقة للغاية" بشأن قرار الولايات المتحدة تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية، التي تتهمها واشنطن بالفشل في تعاملها مع وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن المنظمة تضطلع بدور "لا يمكن الاستغناء عنه" في التعامل مع أزمات صحية عامة.

وأضاف المتحدث، تشاو ليجيان "الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم ويمر بلحظة حاسمة. سيضعف القرار الأمريكي قدرة منظمة الصحة العالمية وسيقوض التعاون الدولي في الحرب ضد الأوبئة"

وتابع تشاو أن الصين تحث أمريكا على الاضطلاع بمسؤولياتها نحو المنظمة والالتزام بدعم المنظمة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إنه بصدد وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة "التعتيم" بشأن فيروس كورونا، والفشل في تعاملها مع الجائحة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لديها "واجب يتعلق بالإصرار على المحاسبة الكاملة"، وسوف توقف التمويل بينما تجري مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية "في سوء الإدارة الشديد والتعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "هناك عددا كبير للغاية من الوفيات تسببت فيها أخطاء المنظمة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب إنه كان من الممكن احتواء تفشي الفيروس "من مصدره" إذا تعاملت منظمة الصحة العالمية مع الوضع بشكل صحيح منذ البداية.

وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين يقدمون ما يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا للمنظمة