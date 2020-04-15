تكليف بردع أي محاولات لمُخالفة القرارات لمنع التجمعات بأقصى درجات القوة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية بصرامة وحسم في فترة عيد القيامة ويوم شم النسيم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية صحة المواطنين.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أكد مدبولي ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.

وكلّف مدبولي المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات.

وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وقال مدبولي للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".